Buchtipp der Woche: "Scheißegal, ich mach das jetzt" von Heidi Abidi.

Ein altes Sprichwort sagt: "Schuster, bleib bei deinem Leisten" - Also bleib bei dem, was du gelernt hast. Was aber, wenn sich das Leben und die eigenen Pläne ändern? Immer dasselbe ist doch langweilig! Vielleicht möchtest du dich mit einer lang gehegten Idee selbstständig machen? Träumst davon, ein Buch zu schreiben, oder wolltest schon immer nach Schweden auswandern? Dann nichts wie los, denn deine beste Zeit ist jetzt!