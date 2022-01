Buchtipp: "Scheiß auf die Glücksfee! Ich mach das jetzt selbst" von Claudia Engel

Du träumst davon, dass deine Wünsche endlich in Erfüllung gehen? Eine schicke Wohnung, ein neuer Job, ein volles Konto oder eine entspannte Beziehung? Dann hältst du jetzt die Lösung in den Händen. Denn mit dem Gesetz der Anziehung kannst du dir alles manifestieren, was du haben möchtest - einfach so, nur durch die Kraft deiner Gedanken. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dachte Claudia Engel auch. Heute ist sie Glückstrainerin und manifestiert sich seit mehr als 13 Jahren ihr Traumleben. Jetzt zeigt sie dir, wie du deine Gedanken so verändern kannst, dass sie das anziehen, was du dir vorstellst. Humorvoll, locker und lebensnah erklärt sie die wichtigsten Schritte beim Manifestieren und wie du dir alles im Leben erschaffen kannst - vom freien Parkplatz bis hin zum Traumhaus.