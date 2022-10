Schauspielerische Techniken kommen unter die Lumpe

Buch. Theaterverein und Landesverband laden zum facettenreichen Schnupper-Workshop.

Die treuen Fans vom Theater in Buch (TiB) müssen sich zwar noch gedulden, bis sich der Theatervorhang in der Berggemeinde nach den mehrmaligen coronabedingten Absagen wieder öffnet, währenddessen setzt der Verein erneut auf die Aus- und Weiterbildung. Gewissermaßen eine „Kostprobe“ gibt es jedenfalls in Bälde im Gemeindesaal Buch. Der Theaterverein bietet in Zusammenarbeit mit dem Landesverband Vorarlberg für Amateurtheater einen Schnupper-Workshop an. „Theaterspielen? – das kann ich sicher nicht, hören wir oft auf der Suche nach neuen Talenten“, konstatiert Obmann Gerhard Stofleth eine Situation, die immer wieder stetiger Begleiter für die traditionelle Organisation in der Kleingemeinde ist. Um den Mythos rund um das Schauspiel widerlegen zu können, macht nun die etablierte Laienschauspielgruppe selbst mobil.