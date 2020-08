Schauspielerin Laura Bilgeri begeisterte in einer neuen Rolle

Beim Jazz & Groove Festival in Bludenz trat die Lochauerin erstmals live als Sängerin auf und begeisterte

Schauspielerin Laura Bilgeri glänzt als Sängerin auf der Open Air Bühne

Was für ein Auftakt im Jazz & Groove Festival in Bludenz bei der Remise. Das Musik Open Air begann mit einem Furioso. Die weltweit bekannte Schauspielerin Laura Bilgeri aus Lochau wusste als Sängerin auf der Bühne zu überzeugen und erhielt viel Applaus mit ihren vier Songs. Das Jazz & Groove Festival lässt auch heuer wieder an drei Abenden von Donnerstag bis Samstag, 27. bis 29. August, mit einem fulminanten Line-up den Jazz und Groove in Bludenz hochleben.