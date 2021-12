Schauspiel am Berg muss sich gedulden

Buch. Auch 2022 gibt es keine reguläre Theatersaison in der Berggemeinde.

Seit Monaten führt die Pandemie in gewisser Weise auch Regie bei der etablierten Theatergruppe. Erwartungsgemäß nüchtern viel die Bilanz bei der Jahreshauptversammlung Mitte Oktober aus. Denn wie schon im März 2020 blieb auch in diesem Frühjahr der Bucher Theatervorhang geschlossen. Zumindest konnte u.a. mit dem Grillfest, punktuellen internen Aktionen sowie Besuchen bei anderen Theaterorganisationen, der Vereinsbetrieb einigermaßen hochgehalten werden. Was die lang ersehnte Spielsaison 2022 angeht, zeigten sich die Mitglieder im Oktober positiv gestimmt. Abgestimmt wurde übrigens zuletzt auch über den Vorstand. Neben dem langjährigen Obmann Gerhard Stofleth hat nun die Wolfurterin Theresia Immler die Stellvertretung inne.

Eigentlich wollte der Verein die Theatertradition in der kleinen Hofsteiggemeinde spätestens im kommenden Jahr wieder hochleben lassen. Allerdings braucht es für eine Bühnenproduktion mehrere Faktoren in unterschiedlichen Bereichen die stimmig sein müssen. „Zur gegenwärtigen Lage können wir auch mit unserem eingespielten Team im kommenden Frühjahr keine Vorstellungen anbieten“, so der Tenor beim Theater in Buch. Die Entscheidung wurde vor Weihnachten nötig, zumal das Spielerteam in Bälde mit der Probenarbeit begonnen hätte und die Gesundheit der Akteure oberste Priorität hat.