SCHAU! 2019: VOL.AT verlost jetzt Tickets!

Die Vorarlberger Frühjahrsmesse zeigt einen kompletten Überblick über die Themen Garten, Wohnen, Freizeit, Mobilität und Genuss. Gewinne jetzt 2 Tickets!

In Vorarlbergs größtem Jugendtreff zeigen junge Talente, was sie draufhaben, bei welcher Jugendorganisation sie am Start sind und warum. Dass so viel Engagement auch eine Auszeit verdient, ist klar: Deshalb heißt es in der Jungen Halle: Chillen in gemütlichen Sesseln, fruchtige Cocktails schlürfen und in Online-Welten abtauchen. Kinder von 3 bis 10 Jahren werden im Kinder-Ländle optimal betreut.