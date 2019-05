Schattenspiel: Diese Flagge verdeckt weniger als man denkt

Rugby-Star Nick Youngquest sorgt mit einem Foto, welches er auf Instagram postete, für Aufsehen. Der Sportler verdeckte zwar sein bestes Stück, doch den Fans fiel sofort ein Detail ins Auge.

Der australische Rugby-Star Nick Youngquest hat über 90.000 Follower auf Instagram. Immer wieder postet der Sportler Bilder seines gestählten Körpers und zeigt sich in Top-Form. So auch bei seinem neuesten Foto. Darauf ist Youngquest nackt am Strand von Portugal zu sehen. Über sein bestes Stück legte er eine portugiesische Flagge.