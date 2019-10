Scharfschützen zielten wohl auf Protestler – 157 Tote

Bei den regierungskritischen Protesten im Irak vor rund zwei Wochen sind insgesamt 157 Menschen ums Leben gekommen. 149 davon wohl Zivilisten. Angeblich wurden Scharfschützen eingesetzt.

Die irakischen Sicherheitskräfte hätten exzessiv Gewalt und Feuer eingesetzt, heißt es laut der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht einer Untersuchungskommission der Regierung.

149 Zivilisten unter den Toten

Das staatliche Fernsehen berichtete, unter den insgesamt 157 Toten befinden sich 149 Zivilisten und acht Sicherheitskräfte. Die Kommission fand nach eigenen Angaben Beweise für den Einsatz von Scharfschützen, die auf Demonstranten im Zentrum der irakischen Hauptstadt zielten. Bei Felduntersuchungen seien "Patronenhülsen eines Scharfschützengewehr" in einem verlassenen Gebäude in der Nähe einer Tankstelle im Zentrum von Bagdad gefunden worden. Hochrangige Sicherheitsbeamte hätten die Kontrolle über ihre Streitkräfte verloren, heißt es in dem Bericht weiter. Die Kommission empfahl, den Befehlshaber der Operation und andere Verantwortliche zu entlassen.