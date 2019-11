Scharfe WWF-Kritik an Kraftwerksplänen in Nenzing

"Gestaut, blockiert und abgeleitet - die letzten Flussparadiese Österreichs sind in Gefahr", warnt der WWF anlässlich der heute präsentierten europaweiten Studie zum Ausbau der Wasserkraft.

Hierzulande seien, inklusive Kleinkraftwerke, mehr als 4.300 bestehenden Anlagen vorhanden. "Wasserkraft ist zwar eine erneuerbare Energieform, allerdings haben die Staumauern, Ableitungen und künstliche Wasserstandsschwankungen dramatische Folgen für die betroffenen Flüsse, so der WWF. Dennoch seien hunderte weitere Kraftwerke in Planung, davon jedes dritte in einem bestehenden Schutzbereich.

Als Beispiele zählt der WWF die Kamp in Niederösterreich, die Saalach in Salzburg, die Schwarze Sulm in der Steiermark, der Kalserbach sowie das Kaunertal in Tirol und das Kraftwerk Meng in Vorarlberg (Nenzing).