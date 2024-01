Schalmeienpyjamaparty

Neue Schalmeienhölle standesgemäß eingeweiht

Das erste Faschingswochenende verlangte dem neuen Prinzenpaar, Prinzessin Desiree und Prinz Florian, dem neuen Gefolge, den Hörbranzer Raubrittern und vor allem den Leiblachtaler Schalmeien einiges ab. Der Terminkalender war prall gefüllt, am Freitag Ordensübergabe und Bergerball, am Samstag luden die Schalmeien zu ihrer ersten Mottoparty in die neu gestaltete „Hölle“ nach Lochau. Pyjama war angesagt, und daher waren an diesem Samstagabend außergewöhnlich viele Spaziergänger im Bereich der Lochauer Festhalle in Pyjama und Nachthemd, mit Zipfelmütze und Morgenmantel anzutreffen. Die Mottopartys der Musiker sind inzwischen legendär und weit bekannt. Auch bekannt ist, dass sich das Clublokal der Ausnahmemusiker schnell füllt und auch an diesem Abend konnte von Platzüberschuss keine Rede sein. In der neuen „Hölle“, die aber nichts von ihrem einzigartigen Charme und ihrer Einzigartigkeit verloren hat, sorgten DJ HONZZ und DJ Minimi an den Turntables mit fettem Bass und coolem Sound für eine unvergessliche Partynacht in vollen Zügen.