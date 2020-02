Schalmeien on Tour!!

Immer am Gumpigen Donnerstag Vormittag sind die Leiblachtaler Schalmeien auf ihrer Dankestour unterwegs!!

Musikalisch bedanken sich die aktiven Musiker aus dem Leiblachtal und besuchen ihre Unterstützer und Freunde. Begleitet werden sie von den Hörbranzer Raubrittern und dem aktuellen Prinzenpaar Prinzessin Anita und Prinz Mario samt ihrem Surfergefolge. Gestartet wird traditionell mit einem ausgiebigen und leckeren Frühstück in der Bäckerei Fink. Danach führte die Rundreise die komplette Faschingsgesellschaft zum Autohaus Giesinger wo sie von Jürgen Giesinger bereits erwartet wurden. Im Anschluss wurden die Hörbranzer Gemeindegrenzen überschritten und beim Sporthaus Mayer Halt gemacht. Zurück in Hörbranz warteten im Schuhhaus Engelhart kühle Getränke auf die Musiker. Nach einem Stop bei Bikeshop Hörbranz und der VLV Vertretung wurde gemeinsam im Gasthaus Rose Mittag gegessen. Gestärkt und ausgeruht stand am Nachmittag ein Besuch beim Adeg Hörbranz und im Cafe Faba am Programm. Bei allen Betrieben spielten die Ausnahmemusiker mit ihren einzigartigen Instrumenten und sorgten für Faschingsstimmung. Weiter wurden die begehrten Prinzenorden verliehen.