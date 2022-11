Schalmeien machten mit Jubiläum mobil

Lauterach. 40 Jahre Schalmeienzug als Auftakt in eine "echte" Saison.

Traditionell wird der 11.11. in der „Schollesteachar-Gemeinde“ Lauterach groß gefeiert. Heuer war das nach der zweijährigen coronabedingten Unterbrechung wieder standesgemäß möglich. Dabei legte der hiesige Schalmeienzug zum 40-jährigen Bestand gewissermaßen eine Woche zuvor einen Frühstart hin. Zum Jubiläumsfest machte die jubilierende Organisation die 1982 mit 7 Personen aus der Taufe gehoben wurde ordentlich mobil. Zwischenzeitlich zählt der Musikzug 23 Mitglieder, die beim eigenen Geburtstagsfest alle Hände voll zu tun hatten. Im voll besetzten Hofsteigsaal waren sich Obmann Franz Pfeiffer und Koordinator Maximilian Karg schnell einig: „Es ist schön, dass wir unsere Tradition wieder in Gemeinschaft pflegen können“. Einen Vorgeschmack auf die Narrensaison lieferten die Schalmeienzüge aus Bezau und Höchst, während die Lauteracher „Altschalmeien“ zum Jubiläum einen ihrer seltenen Auftritte gekonnt meisterten.

Vom Fest geht es nun direkt in die Vorbereitung zur kommenden „echten“ Fasnatsaison. Da stehen für die Lauteracher Schalmeien wieder etliche Auftritte im In- und Ausland im Tourplan. Ein Höhepunkt wird natürlich der große Umzug in Lauterach am 18. Februar 2023. Mehr zum Schalmeienzug auf www.schalmeienzug-lauterach.at. (MST)