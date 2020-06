Schallenberg bespricht mit Kollegen neue Reisefreiheit

Außenminister Alexander Schallenberg empfängt am Dienstag die Außenminister aus Tschechien, der Slowakei, Slowenien und Ungarn. Der Livestream beginnt um 16:30 Uhr.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) empfängt am Dienstagnachmittag seine Amtskollegen der östlichen Nachbarländer: Die Außenminister von Tschechien (Tomáš Petříček), der Slowakei (Ivan Korčok), Slowenien (Anže Logar) und Ungarn (Péter Szijjártó) werden persönlich in Wien erwartet.

Gesprächen über Reisefreiheit und Außenpolitik geplant

"Nachdem Außenminister Schallenberg in den vergangenen drei Monaten einen intensiven und äußerst konstruktiven Austausch mit seinen Amtskollegen der Nachbarstaaten geführt hat, soll es nun - nachdem die Reisefreiheit wieder hergestellt ist - auch zu einem persönlichen Treffen der fünf Außenminister kommen", teilte seine Sprecherin der APA am Montag. Neben Gesprächen über die Erfahrungen der intensiven nachbarschaftlichen Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen, sollen auch Perspektiven in der außenpolitischen Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten erörtert werden.