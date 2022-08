Schaffarei: Gratis-Festival für 3500 Menschen in Hard

Ab Donnerstag verwandelt sich der Stedepark in ein Festivalgelände, bei dem die "Früchte der Arbeit" geerntet werden – mit Top-Acst wie Shantel, Buntspecht, Prinz Grizzley, Junipa Gold oder den DeadBeatz!

Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange: Im Harder Stedepark findet ab Donnerstag das dreitägige "Schaffarei"-Festival statt. "Das von der Arbeiterkammer initiierte Festival steht ganz im Zeichen der Arbeitskultur. Neben hochkarätigen nationalen und heimischen Acts gibt es verschiedene Formate, die den Wert der Arbeit zum Inhalt haben", informiert Matthias Moosbrugger, AK-Marketing und Festival-Organisator.

So wird es beispielsweise eine Installation der Künstlerin Bianca Lugmayr geben, Einblicke in das Schaffen von Designer Tobias Ludescher oder sogenannte "Firobad"-Talks, mit Personen, die ihre Arbeitswelt thematisieren. Natürlich werde auch für das leibliche Wohl gesorgt und zahlreiche Foodtrucks und Stände werden sich den Besuchern annehmen.

Nach Anmeldung: Gratis das Festival in Hard besuchen!

In Zeiten von Inflation und Teuerung ist der Umstand, dass die Konzerte und Veranstaltungen gratis besucht werden können, besonders wertvoll. Einzig eine Registrierung über eine Online-Plattform ist nötig, und man kann sich das Festival im Zeichen der Arbeitskultur in Hard zu Gemüte führen. "Konzipiert ist die Veranstaltung für 3500 Menschen. Deshalb heißt es schnell sein, es wird nur sehr wenige Tickets an der Abendkassa geben", informiert Moosbrugger im VOL.AT-Videointerview.