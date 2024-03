"Schaffar-Tag" in Bludenz

Die dritten Klassen der Volksschule Obdorf beim "Schaffar-Tag" den Bauhof und das Wasserwerk in Bludenz. Organisiert von der VVG, bot der Tag Einblicke in die lokale Arbeitswelt.

Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Obdorf in Bludenz hatten gestern, am 15. März 2024 die seltene Gelegenheit, hinter die Kulissen verschiedener Betriebe ihrer Stadt zu blicken. Der von der Vorarlberger Volkswirtschaftlichen Gesellschaft (VVG) organisierte "Schaffar-Tag" ermöglichte es den Kindern, den Bauhof und das Wasserwerk aus nächster Nähe zu erleben.

Interaktive Lernmomente im Bauhof und Wasserwerk

In zwei Gruppen aufgeteilt, führten Mitarbeiter die Kinder durch die Anlagen. Im Bauhof war es Bernhard Falch und Walter Lange die, die Funktionen und Aufgabenbereiche erklärten. Das Wasserwerk wurde von Christian Erhard und Daniel Neyer vorgestellt, wobei die Kinder auch zwei besondere Fahrzeuge – ein Wasserwerksauto und einen Unimog – genauer unter die Lupe nehmen konnten. Matthias Koch, ebenfalls vom Wasserwerk, zeigte sich verantwortlich für die Präsentation der Fahrzeuge.

Quiz als Abschluss

Nach den Führungen stellten die Schüler ihr neu erworbenes Wissen in einem Quiz unter Beweis. Der Entdeckungstag führte die Kinder auch in die Tischlerei Neyer Obersteiner OG und den Spar Supermarkt an der Alten Landstraße. Ein von der Schule organisierter Bus ermöglichte den problemlosen Transport zwischen den Stationen. Die Kosten für den Bus wurden dankenswerterweise von der Wirtschaftskammer übernommen.