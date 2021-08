Fabienne Lackner sprach in "Vorarlberg LIVE" über den geforderten Jugendlandtag und die Zukunft der Vorarlberger NEOS.

Video: Das ist ein Jugendlandtag

Dem Vorwurf, dass die Jungen politikverdrossen und eine verlorene Generation seien, erteilt Lackner eine harte Abfuhr. Den Jugendlichen gehe es nicht um Mitleid oder einen unehrlichen Schulterklopfer, sie wollen Politik auf Augenhöhe. Sie fordert die Politik auf, nicht nur an den nächsten Wahlkampf zu denken, sondern an die nächste Generation.

Großes Thema bei den Jugendlichen sei derzeit das Eigentum. "Früher hieß es 'schaffa, schaffa, Hüsle baua', der geht eher in Richtung 'schaffa, schaffa, teure Wohnung mieten'", so Lackner im Gespräch. Auch die Klimapolitik und das Thema Digitalisierung werden bei Jugendlichen derzeit heiß diskutiert. "Ein Beamer gehört in ein Museum und nicht in ein Klassenzimmer."