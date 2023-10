Schafausstellung in Lochau lockte viele Schaulustige an

Am 01.10.2023 veranstaltete der Schafzuchtverein Rheintal-Leiblachtal eine große Schafausstellung mit Widderschau und Rahmenprogramm in Lochau.

Die Gelegenheit, sich im Leiblachtal so viele schöne Tiere auf einmal anzusehen, ließen sich sehr viele Besucher*innen nicht entgehen. Auch das großartige Wetter trug seinen Beitrag zum enormen Andrang zur Schafausstellung bei. „Mit so vielen Personen haben wir absolut nicht gerechnet. Es freut mich aber sehr, dass die Leute so reges Interesse an unseren Tieren gezeigt haben und unsere Veranstaltung damit zu einem großartigen Erfolg geworden ist“, so Christoph Matt.