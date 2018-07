Schächten: FPÖ-Abgeordneter Lasar gegen Registrierung

Der FPÖ-Abgeordnete David Lasar ist gegen eine Registrierung von Kunden, die Fleisch von geschächteten Tieren kaufen. Allerdings brauche es eine Bedarfserhebung, um sogenannten Schächttourismus nach Österreich einzudämmen, sagte der Politiker, der auch Mitglied der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) ist, am Mittwoch zur APA. Für ihn betreffe das Problem hautsächlich muslimische Kunden.

Im Gegensatz zum niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl verursacht für Lasar die Praxis des Schächtens kein Tierleid. Jüdische Kunden sieht er ohnehin kaum betroffen: Von rund 8.400 in Österreich registrierten Mitgliedern der IKG würden sich vielleicht “ein paar 100” streng an die Essensgebote halten. Pro Woche würden laut seiner Schätzung fünf bis zwölf Tiere dafür geschlachtet.

Was für Lasar allerdings schon ein Problem darstellt, ist der “Schächttourismus”, von dem Österreich betroffen sei. Er vermutet Tausende Tiere, die nach Österreich gebracht würden, um hier – vorwiegend für Muslime – geschlachtet zu werden. “Das ist genau das, was Waldhäusl meint”, stellt sich Lasar in diesem Fall hinter Waldhäusl. Auch Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache vertrat zuletzt gegenüber mehreren Medien diese Linie.