Schaaner Ried im Partyfieber

Ledigenwagen, Geisler, Züner, Scheller und Schnegga führten den Umzug an

FRASTANZ „Die närrische Zeit, ihr lieben Leut, so war´s derzeit, so ist es heut“, läutete das Faschingskomitee das „Schaaner Ried fahren“ ein. Wie einst wurden ledige Frauen ab 30 und Männer ab 35 Jahren ausgerufen und auf den „Ledigenwagen“ eingeladen.

Auch die Tradition der sogenannten “Geissler” mit ihrem wilden peitschenden Geknalle und der „Züner“, einem Relikt aus einer Zeit, in der in Frastanz noch Tabak angebaut wurde und jeder, der etwas auf sich hielt, eine „Pfifa“ rauchte, hat sich noch erhalten. Gleich gefolgt von den „Schellern“, die noch etwas Angst und Schrecken verbreiteten. Diese traditionellen Gruppen führten auch heuer den beliebten Nachtumzug an.