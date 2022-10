SC Samina Hohenems will auf die Erfolgsspur zurück

Nach zwei Niederlagen sind die Schmidle-Cracks im Schlager gegen Kundl gefordert.

Titelmitfavorit SC SAMINA Hohenems trifft zu Allerheiligen im Herrenried Stadion auf den EHC Crocodiles Kundl. Das Team von Head Coach Bernd Schmidle musste in der vergangenen Woche eine völlig neue Erfahrung in der Ö Eishockey Liga machen: Das 3:4 im Derby gegen die VEU Feldkirch war die erste Niederlage in einem Grunddurchgangs-Match in der ÖEL, saisonübergreifend. Am Samstag mussten die Steinböcke auch nach dem Spiel gegen den HC Kufstein ohne Punkte die Heimreise ins Ländle antreten. Coach Schmidle zeigt sich nach zwei Niederlagen in Folge selbstkritisch und erwartet im Schlager gegen die Crocodiles aus Kundl eine Reaktion seiner Mannschaft.