SC Samina Hohenems übernimmt die Tabellenspitze

Klarer 7:1-Heimsieg der Schmidle-Truppe gegen Meister Wattens.

SC SAMINA Hohenems gewann den Schlager in der Gruppe West in der Ö Eishockey Liga gegen Titelverteidiger WSG Swarovski Wattens - Penguins klar mit 7:1.

Im großen Schlager gingen die Hausherren im Herrenriedstadion gegen Titelverteidiger Wattens in der vierten Minute durch Johannes Hehle in Führung. Danach entwickelte sich in der wunderbaren Open-Air-Arena ein packender und harter Kampf um jeden Zentimeter Eis. Schnell wurde klar, dass es in diesem Match nicht nur um drei Punkte ging, sondern auch um das Prestige. Philipp Niederhauser machte in Minute 18 in Überzahl den 1:1-Ausgleich für den Meister. Lange freuen konnten sich die Tiroler Cracks nicht, denn die Steinböcke schlugen nur 41 Sekunden nach dem Gleichstand wieder zu und stellten durch David Slivnik auf 2:1.