SC Samina Hohenems gegen VEU Feldkirch in der Favoritenrolle

Die Ö Eishockey Liga läuft auf Hochtouren. So gab’s am vergangenen Wochenende 67 Volltreffer in sechs Spielen, das ergibt einen Schnitt von elf Toren (!) pro Spiel. Die VEU Feldkirch fordert im Derby den SC Hohenems, der zusätzlich am Samstag seine Heimpremiere gegen den EHC Kundl feiert.

VEU Feldkirch vs. SC Samina Hohenems

Mi., 01. November 2023, 19:30 Uhr, Vorarlberghalle

Zwei Mal musste das Ländle-Derby zwischen der VEU Feldkirch und dem SC Samina Hohenems wegen technischer Probleme im Eisstadion Hohenems verschoben werden, nun steigt das erste Saison-Duell zu Allerheiligen in der Vorarlberghalle. Im Vorjahr waren diese Partien echte Highlights in der Ö Eishockey Liga: Zwei Mal konnte die VEU den Favoriten sogar besiegen, musste aber auch zwei Niederlagen einstecken. Vor allem die beiden Spiele im Herrenried mit jeweils weit über 1.000 Fans sorgten für Aufmerksamkeit in Eishockey-Österreich. Zusätzliche Brisanz ins erste Aufeinandertreffen bringt die Frage, wer danach erster Verfolger vom HC Kufstein sein wird.

Hohenems Head Coach Thomas Sticha kehrt beim Derby an seine alte Wirkungsstätte zurück. In der Vorsaison war er mit der VEU Feldkirch gleich ins Playoff gekommen, das heißt, er kennt den Gegner genau: "Wir treffen bei der VEU auf eine Mannschaft, die in den bisherigen Spielen sehr gute Leistungen gezeigt hat. Es wird ein komplett anderer Gegner auf dem Eis stehen als noch am Sonntag in Dornbirn. Es wird nicht leicht werden, aber dies ist uns bewusst. Ich denke, es wird ein Spiel auf Augenhöhe und unser Ziel ist es, dieses Auswärtsderby zu gewinnen."