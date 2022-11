SC Samina Hohenems fordert Leader HC Kufstein

Spitzenspiel in der Ö-Eishockeyliga im Herrenriedstadion.

Die Gruppe West verläuft in der neuen Spielzeit äußerst spannend. Der HC Kufstein lacht nach fünf Runden von Tabellenplatz eins und sorgt in der Festungsstadt für ein loderndes Eishockey-Feuer. Nach dem 4:2-Sieg in der Eisarena Kufstein am vergangenen Samstag fahren die Drachen mit breiter Brust zum Rückspiel-Kracher nach Hohenems ins stimmungsvolle Herrenriedstadion gegen den SC SAMINA Hohenems, zu Allerheiligen gab’s noch den klaren 10:3-Sieg gegen die Junghaie in Innsbruck. Die Vorarlberger hatten gegen den EHC Crocodiles Kundl nach zuvor zwei Niederlagen im Derby gegen die VEU Feldkirch und eben im direkten Duell gegen Kufstein beim 5:1-Heimerfolg gegen die Crocodiles die richtige Reaktion für Head Coach Bernd Schmidle gezeigt. Die offensivstarken Steinböcke - 27 Volltreffer in fünf Spielen zeigen den Zug zum Tor - brennen darauf, in der Tabelle zum Leader aufzuschließen. Kufstein hat mit dem neuen tschechischen Powerduo Martin Kosnar und David Hrazdira aber ein gewaltiges Gegenargument, die Dragons haben aktuell sogar 29 Tore zu verbuchen.