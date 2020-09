SC Röthis will gegen Favorit SW Bregenz überraschen

Das VN.at Eliteligaspiel war lange Zeit in Frage gestellt, jetzt wird gespielt.

Das Meisterschaftsspiel in der VN.at Eliteliga Vorarlberg zwischen dem Schlusslicht SC Röthis und dem Vierten SW Bregenz am Sonntag 16 Uhr – Live auf VN.at stand lange in den Sternen. Es wird erst kurz vor dem Spielbeginn über eine Austragung oder Absage entschieden. Der Grund liegt darin, weil ein 1b-Spieler der Vorderländer positiv auf das Covid-19 getestet wurde. Fünf erweiterte Kaderspieler von der ersten Kampfmannschaft von Röthis haben zusammen mit diesem kranken Akteur am letzten Sonntag in der zweiten Garnitur gegen Hochmontafon gespielt. Die Testergebnisse dieser Eins-Spieler sind noch ausständig und nach Bekanntgabe der Gesundheitsbehörde wird über die weitere Vorgangsweise entschieden. Die Mannen von Spielertrainer Mario Bolter konnten aufgrund dieser Infektion von einem 1b-Spieler nur einmal in dieser Woche eine Trainingseinheit bestreiten und sind seitdem in Quarantäne. „Wir wollen spielen, aber die Gesundheit aller Menschen hat oberste Priorität“, sagt SC Röthis Langzeitobmann Andreas Nachbaur. Die Vorderländer warten nach drei Remis und vier Niederlagen weiter auf den ersten Saisonsieg. SW Bregenz könnte mit einem Erfolg erstmals in dieser Saison auf einem Podestplatz stehen. Sidinei de Oliveira und Co. kommen nach dem 6:1-Schützenfest gegen Rankweil mit breiter Brust nach Röthis zum zweiten Vorderländer-Klub in dieser Leistungsstufe.