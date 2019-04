SC Röthis siegt in der Windlotterie gegen Andelsbuch

3:1-Heimsieg für die Vorderländer gegen Andelsbuch im ersten von zwei Duellen in vier Tagen

RÖTHIS. Vor acht Jahren stand Vorarlbergligaklub SC Röthis zum letzten Mal im VFV-Cup Viertelfinale. Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Ligakonkurrent Andelsbuch haben die Vorderländer sogar wieder die Chance wie im Jahr 1998 das Endspiel (1:2 gegen Hard verloren) zu erreichen. Das ersatzgeschwächte Team von „Noch“-Trainer Philipp Schwarz konnte die Heimstärke eindrucksvoll umsetzen und steht nun unter den besten acht Vorarlberger Vereinen im Pokalbewerb. Mann der Partie war Angreifer Burhan Yilmaz. Der 31-jährige ÖFB Nationalspieler im Futsal hatte mit seinen beiden Treffern einen großen Anteil am Weiterkommen (20./59.). Nach einer Stunde führte der Hausherr schon mit drei Toren Differenz und der Aufstieg war unter Dach und Fach. Bereits nach sieben Minuten bugsierte Andelsbuch Eigenbauspieler Florian Bär den Ball ins eigene Tor und sorgte für einen Traumstart der Vorderländer. Dem starken Brasilianer Guilherme Junio da Silva gelang für Andelsbuch nur noch das Ehrentor (63.). „Wir hätten zur Pause mit mindestens fünf Treffern vorne sein müssen, aber der starke Wind ist uns in Hälfte eins entgegengekommen. Der Sieg war aber verdient. Jetzt sind nur noch qualitativ starke Gegner im Rennen um den Cupsieg“, so Philipp Schwarz. Großchancen in Durchgang eins haben Dario Müller, Burhan Yilmaz, Christoph Stückler, Julian Mair und Niklas Wieser nicht verwertet. Andelsbuch konnte mit dem starken Wind in der Schlussphase nichts Zählbares noch umsetzen. Damit ist die Region Bregenzerwald nicht mehr im VFV Cup vertreten.