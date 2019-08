SC Röthis setzt im Vorderlandderby auf die Heimstärke

Die Röthner haben seit sieben Jahren zuhause gegen Rot-Weiß nicht mehr verloren

Sechs Siege und ein Remis gab es für SC Röthis in den letzten sieben Begegnungen jeweils auf eigener Anlage im Vorderlandderby gegen RW Rankweil. Seit dem 12. Mai 2012 hat Röthis am Sportplatz Ratz in Röthis gegen die Rankweiler nicht mehr verloren. Auch vor dem prestigeträchtigen Duell spricht die Heimstärke für Röthis. Die Röthner erreichten in Bregenz ein 1:1-Remis, Rankweil verlor gegen Langenegg mit 1:2. Die Hausherren können in Bestbesetzung antreten und setzen auf Torjäger Sandro Decet. „Röthis hat viel Qualität und Routine in der gesamten Mannschaft. Es wird schwer zu punkten“, weiß Rankweil Trainer Stipo Palinic. Hinzu kommt die Tatsache, dass Rankweil ohne Spielmacher Timo Wölbitsch und Staubsauger Simon Domig (beide Urlaub) auskommen müssen.