SC Röthis hat auf der Gasta schon sechs Jahre nicht gewonnen

Ein besonderer Fluch hat SC Röthis seit vielen Jahren zu bekämpfen.

Seit fünf Spieltagen liegt Titelfavorit SC Röthis in der Vorarlbergliga an der Spitze. Dank den sieben Siegen in Folge hat sich das Team um Trainer Philipp Schwarz still und leise auf Platz eins gesetzt, dort wo die Röthner auch nach 32 Runden stehen könnten. Die Röthner sind auch die Torfabrik mit 32 Treffern, mehr als 50 Prozent hat Alleinunterhalter Sandro Decet auf dem Konto. Aber die Röthner konnten die letzten sechs Jahre (5 Rankweiler Siege und ein Remis) auf der Gastra nicht gewinnen. Rankweil hat aber riesige Personalsorgen: Standardtormann Markus Breuss (gesundheitliche Probleme), Ersatzkeeper Justin Jutz (Arbeitsunfall) und „Arbeitsbiene“ Frederik Koch erlitt im Trainerkurs im Nachwuchsfußball einen Kreuzbandriss und muss sechs Monate pausieren. Das Rankweiler Tor hütet der erst 18-jährige David Domig. Fraglich ist Rankweil Torjäger Matthias Flatz (Magen Darm Virus).