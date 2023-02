SC Hohenems droht das frühe Saisonende

Die Schmidle-Cracks verlieren erstes Viertelfinale in Althofen mit 2:4.

Was war das für ein Start ins überregionale Playoff in der Ö Eishockey Liga: Der 1. EHC Althofen besiegte den West-Gruppensieger SC Samina Hohenems 1974 mit 4:2.

Viertelfinale 1 - Hinspiel: 1. EHC Althofen besiegt SC Samina Hohenems 1974

Das Playoff-Kribbeln war in der Stadthalle Althofen vom ersten Wechsel an zu spüren. Nach kurzem Abtasten erwischte der 1. EHC Althofen gegen den West-Gruppensieger SC Samina Hohenems 1974 einen Traumstart: Benjamin Kogler fälschte in Minute sechs einen Schuss zum 1:0 für die Rhinos ab. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel. Drei Minuten nach der Althofen-Führung stellte Christian Haidinger nach einem Alleingang mit einem platzierten Schuss auf 1:1 für die Vorarlberger. Mit dem Ausgleich übernahm das Team von Head Coach Bernd Schmidle das Kommando und war überlegen, Althofen-Keeper Fabian Horn konnte sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen.

Im zweiten Abschnitt überstand Althofen zunächst eine Unterzahl, kurze Zeit später hatte Florian Kurath den Ausgleich auf dem Schläger, er scheiterte an Hohenems-Goalie Karlo Skec. Auch im zweiten Drittel spielten beide Teams ein hohes Tempo. Nach einem schnellen Angriff erzielte Stefan Schuming zur Halbzeit der Partie aus kurzer Distanz das 2:1 für Althofen. Fünf Minuten vor Drittelende fingen die Kärntner einen Hohenemser Pass in der Angriffszone ab, spielten eine schöne Kombination und Philipp Waldner stellte auf 3:1 für die Rhinos. Genau drei Minuten später stand es 4:1 für den 1. EHC Althofen. Martin Zeloth schnappte sich die Scheibe und sendete unhaltbar für Karlo Skec ein. Für den Hohenems-Keeper, den keine Schuld an den Gegentoren traf, kam Matthias Fritz in den Kasten.

Früh im letzten Abschnitt verkürzte der SC Hohenems auf 2:4, nach einem Schuss prallte der Puck von der Bande zurück und Christian Haidinger konnte nach zwei Minuten ins leere Tor einschieben. Danach drängten die Vorarlberger auf den Anschlusstreffer, Althofen stand gut, wartete auf Konterchancen und brachte das 4:2 schlussendlich über die Zeit. Damit ist ein dramatisches Rückspiel am nächsten Samstag im Herrenriedstadion garantiert.

Playoff-Modus

Ab dem Viertelfinale werden die Duelle im Champions Hockey League (CHL) Modus in einem Hin- und Rückspiel entschieden. Der nach dem Grunddurchgang besser platzierte Verein beginnt mit dem Auswärtsspiel. Es wird die Gesamtwertung der beiden absolvierten Spiele herangezogen. Das Team, das am Ende im Gesamtergebnis nach Hin- und Rückspiel vorne liegt, steigt ins Halbfinale auf. Sollte es bei der Schluss-Sirene nach 120 Minuten ein Unentschieden im Gesamtscore geben, fällt die Entscheidung in einer zehnminütigen Overtime Drei gegen Drei und in einem möglichen Penaltyschießen mit jeweils fünf Schützen. Das heißt, es gibt im Hinspiel keine Overtime. Das jeweilige Hinspiel endet nach 60 Minuten Unentschieden oder mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit.

Viertelfinale 1 - Hinspiel:



1. EHC Althofen vs. SC Samina Hohenems 1974 4:2 (1:1,3:0,0:1)

Sa., 11. Februar 2023, 17:00 Uhr, Stadthalle Althofen

Torschützen 1. EHC Althofen: Benjamin Kogler (05:13 Min.), Stefan Schumnig (30:05 Min.), Philipp Waldner (35:05 Min.), Martin Zeloth (38:05 Min.)

Torschützen SC Samina Hohenems 1974: Christian Haidinger (09:12 Min., 42:08 Min.)

Viertelfinale 1 - Rückspiel:



SC Samina Hohenems 1974 vs. 1. EHC Althofen

Sa., 18. Februar 2023, 17:30 Uhr, Herrenriedstadion