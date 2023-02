SC Hohenems als Erster ins Play-off Viertelfinale

Schmidle-Cracks bekommen es mit Althofen zu tun.

Die letzte Frage, die in der Gruppe West am Wochenende noch geklärt werden musste, war, wer als Erster und Zweiter ins überregionale Playoff der Ö Eishockey Liga geht. Vor den Augen von Österreichs Eishockey-Legende Greg Holst, der seinem Sohn Taylor auf die Beine und den Schläger schaute, absolvierte der noch amtierende Meister WSG Wattens sein letztes Saison-Spiel im Alpenstadion gegen den SC Samina Hohenems 1974 . Valentin Hammerle sorgte in Minute acht für die 1:0-Führung der Penguins aus kurzer Distanz. In Minute zehn besorgte David Slivnik im Powerplay den 1:1-Ausgleich. In Minute 17 war plötzlich Manuel Merk auf und davon und erzielte das 2:1 für die Steinböcke.

Das Match blieb unterhaltsam, Taylor Holst gelang nach nur 36 Sekunden im zweiten Drittel in Überzahl der 2:2-Ausgleich. Nach 25 Minuten lag wieder Wattens vorne, Christian Pittl erzielte das 3:2. Marcel Wolf schaffte in Minute 33 den Ausgleich für das Team von Head Coach Bernd Schmidle, das letzte Drittel versprach Spannung. Die Führung für die Gäste war etwas kurios: Hohenems kam in Unterzahl durch zwei Shorthander von Thomas Auer und Marcel Wolf binnen 26 Sekunden zu einer plötzlichen 5:3-Führung. In Minute 45 schaffte Valentin Hammerle den Anschlusstreffer für die Penguins. Aber Hohenems wollte den Gruppensieg im Westen, Fabian Mandlburger stellte in Minute 50 den Zweitore-Vorsprung wieder her. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende sorgte Manuel Merk mit seinem zweiten Treffer für den 7:4-Endstand. Der SC Hohenems gewann damit die Gruppe West vor dem HC Kufstein und trifft im Playoff auf den 1. EHC Althofen aus Kärnten.