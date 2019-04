SC Hatlerdorf bleibt an der Tabellenspitze

Mit einem verdienten 2:0 Heimsieg gegen Gaißau bleibt der SC Hatlerdorf Tabellenführer der 1. Landesklasse und gehen als Spitzenreiter in das Top –Spiel gegen Hittisau nächste Woche.



Die Partie begann gut für die Heimmannschaft. Große Chancen blieben aber vorerst noch aus, hinten ließ man jedoch auch nichts zu. Gaißau stand kompakt und probierte es vor allem mit langen Bällen. In der 14. Minute leitete die Abwehr der Gäste allerdings einen Ball zu Marko Pakic, der eiskalt zum 1:0 einschob. Ein offener Schlagabtausch wurde es auch nachher nicht, beide Teams blieben kompakt und riskierten wenig. Glück hatte der Gaißauer Torwart kurz vor der Pause, als er nach einem Corner den Ball durchrutschen ließ, aber niemand zur Stelle war, der das hätte ausnützen können.

Die 2. Halbzeit ging genauso weiter. Der SC Hatlerdorf probierte das Spiel zu machen, es kamen aber wenig zwingende Chancen heraus. Nach 60 Minuten wäre es fast 2:0 gestanden, doch der Schuss von Marko Pakic ging an die Stange. Die Gäste kamen nur einmal gefährlich vor das Tor der Hatler, die Verteidigung konnte die Situation jedoch entschärfen. In der 83. Minute war es dann aber soweit, die Fans der Heimmannschaft durften wieder jubeln. Nach einem Eckball von Marko Pakic verwertete Dos Santos per Kopf zum Endstand.