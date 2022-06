SC Göfis mit Interimscoach Eisbacher will vorlegen

Der Vorarlbergliga-Zweite gastiert in Fußach und hofft auf drei Zähler.

„Wir wollen unbedingt vorlegen und die beiden Gegner im Aufstiegsrennen unter Druck setzen. Meine Mannschaft hat es in der eigenen Hand das gesteckte Ziel zu erreichen“, sagt SC Göfis Trainer Rainer Spiegel (49) vor dem letzten Auftritt auf fremden Platz beim Tabellenelften Fußach. Spiegel selbst fehlt, weil er zusammen mit Helgi Kolvidsson und Luggi Reiner zum ÖFB-Trainerfortbildungskurs in Lindabrunn weilt. Zwei Spieltage vor dem Meisterschaftsende in der Vorarlbergliga liegt Göfis auf dem zweiten Tabellenplatz. Aus den letzten fünf Partien haben die Göfner dreizehn Punkte geholt. In Fußach bleibt Pablo Chinchilla auch in der kommenden Saison Trainer. Mit Tobias Dür (Rotenberg), Joel Koch (Feldkirch) und Ogün Bozkurt (Meiningen) hat Fußach schon drei neue Spieler unter Vertrag genommen.