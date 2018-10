SC Göfis führte zweimal, aber Koblach holt einen Zähler

Eine brüderliche Punkteteilung gab es in der Landesliga im Oberlandderby der Sonntagsmatinee zwischen FC Koblach und SC Göfis.

Zweimal führten die Gäste, aber am Ende gab es ein leistungsgerechtes 2:2-Remis. Die ehemaligen Regionalligakicker Philip Fröwis(18.) und Martin Bechter (66.) trafen für Göfis ins Schwarze, für die Hausherren waren Simon Winkel (47.) und Mete Dastan (78.) aus einem sicher verwandelten Foulelfmeter erfolgreich. Bei Göfis fehlte der Brasilianer Ariel Germiniani (Gelb-Rot Sperre) an allen Ecken und Enden. Zum zweiten Mal in dieser Saison übernahm Göfis auch dank der Auswärtsstärke mit insgesamt dreizehn Punkten aus sechs Partien in der Fremde die Tabellenführung. „Es ist eine wunderschöne Momentaufnahme die Tabellenspitze. Aber wir müssen mehr Konstanz reinbringen. Es sind viel zu viele Schwankungen der blutjungen Truppe noch zu sehen“, so Göfis-Trainer Rainer Spiegel. Koblach mit Spielertrainer Pablo Chinchilla und vielen Eigenbaus zählt wie im Vorjahr nicht zu den Spitzenteams und liegt nur an der 13. Stelle.