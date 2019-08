SC Fußach stoppt eine lange Erfolgsserie von FC Lustenau

Überraschungen am zweiten Spieltag in der Fußball Vorarlbergliga blieben nicht aus, alle Daten zu dieser Leistungsstufe

SCHWARZACH. Seit dem 22. September letzten Jahres, das sind 20 Meisterschaftsspiele in Folge war der FC Lustenau unbesiegt. Nun stoppt SC Fußach diese imposante Erfolgsserie des ältesten Fußballklubs Vorarlbergs. Die Rheindelta-Truppe mit Trainer Jürgen Maccani setzte sich gegen die Schützlinge von Daniel Madlener mit 3:1 durch. Dabei führte Lustenau dank dem sicher verwandelten Foulelfmeter von Neuzugang Josip Markotic früh mit 1:0. Doch Mete Dastan und ein Doppelpack von Fußach Goalgetter Martin Bartolini brachte FC Lustenau seit fast einem Jahr auf die Verliererstraße. So ein Traumstart mit zwei Siegen gab es für Fußach schon mehrere Jahre hinweg nicht mehr. Im einzigen Duell von zwei Vorarlbergligaklubs aus dem Vorjahr gewann Admira Dornbirn trotz einem 0:2-Rückstand nach 25 Minuten doch noch mit 4:2 und feierte eine gelungene Heimpremiere. Am zweiten Spieltag gab es drei Heimsiege, viermal jubelte der Gast und einmal trennten sich Feldkirch und Schruns im Oberlandderby mit 2:2 „brüderlich“. Nach 180 Minuten ist noch ein Sextett, davon die drei Erstplatzierten Wäldervereine Egg, Bizau und Alberschwende, ohne Niederlage. Die Hinterwälder aus Bizau haben mit Fabian Flatz einen neuen Vollstrecker gefunden. Der Altenstädter Angreifer setzte mit seinem Triplepack beim 4:1-Erfolg in Hard die Schneider-Elf praktisch im Alleingang K.o. Hingegen warten die höher eingestuften Klubs wie Höchst, Hard und die beiden Aufsteiger Oberländerklubs Göfis und Ludesch auf die ersten Zähler. Bezau ist die Tabellenführung schon wieder los: Die Mannschaft um Spielertrainer Lokman Topduman verlor in Lochau mit 0:3 und auch die beiden Spieler Douglas Felipe Macedo Reis und Karl Moosbrugger durch Ausschluss.