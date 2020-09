SC Fußach brachte FC Lauterach arg ins Wanken

Der Vorarlbergligaklub Fußach durfte aber erhobenen Hauptes das Hauptspielfeld verlassen, denn die Schützlinge von Coach Jürgen Maccani hätten nach dem Dornbirner SV mit Lauterach fast eine zweite Mannschaft aus der VN.at Eliteliga Vorarlberg eliminiert. „Leider wurde mein Team nach dieser Klasseleistung nicht mit dem Weiterkommen belohnt. Ich bin aber stolz auf meine Jungs“, so Fußach Coach Jürgen Maccani. Allerdings haderte der Übungsleiter der miserablen Chancenauswertung nach. Neun Großchancen von Milan Vuckovic (34./81.), Mete Dastan (37./57.), Fabian Fink (40./75.), Tobias Wirnsperger (45.), Martin Bartolini (76.) und Aaron Korunka (82.) ließ Fußach aus. Dabei lag der Hausherr nach dem Blitzstart durch Tore von Mete Dastan (3.) und Fabian Fink (12./Kreuzeckschuss) früh mit einem komfortablen Zweitore-Vorsprung in Front. Ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Regisseur Sebastian Beer, der Doppelpack von Torgarantie Elvis Alibabic und ein Treffer von Christopher Nagel bedeutete aber für Lauterach doch noch das Weiterkommen in die nächste Runde. Lobenswert für Lauterach Trainer Ingo Hagspiel war vor allem die optimale Chancenauswertung mit viel Effizienz und die Willensleistung mit einer unglaublichen Moral. Der Favorit Lauterach wankte, aber fiel nicht. Trotz anfänglichen Problemen nach der langen Spielpause durfte Sebi Beer und Co. nach dem Schlusspfiff jubeln.