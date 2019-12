SBX-Weltcup im Montafon: Drei Vorarlberger im Finale

Beim Snowboard-Cross-Weltcup im Montafon zeigt sich vor allem Alessandro Hämmerle in Top-Form.

Als Vierter des ersten Qualifikationslaufes ist Alessandro Hämmerle (V) am Donnerstag beim Heim-Weltcup im Snowboard-Cross im Montafon souverän in das Finale am Freitag eingezogen. Ihm fehlten 0,55 Sekunden auf den Deutschen Paul Berg. Sebastian Jud wurde 13., Jakob Dusek 14., beide stiegen damit ebenfalls direkt auf.