SBX: Eine Strecke gemacht für Weltcup-Sieger

Nach dem erfolgreichen Europacup-Rennen der Snowboardcrosser in Gargellen nutzt Weltcup-Gesamtführender Alessandro "Izzi" Hämmerle aktuell den Parcours, um sich aufs Saisonfinale vorzubereiten.

"Es war für uns schon spannend zu sehen, wie sich der Nachwuchs am Wochenende beim Europacup in Gargellen präsentiert hat. Die jungen SBX-Talente haben es sichtlich geschätzt, dass sie von uns ein paar Tipps bekommen haben und hatten mit mir und Luca als Vorläufer ein Richtmaß", zeigt sich Alessandro Hämmerle vom Kurs in Gargellen beeindruckt. Aktuell nutzt der Gesamtweltcup-Führende aus Gaschurn die Strecke, um ein paar Boards einzufahren und für das anstehende Saisonfinale in Veysonnaz ab 20. März zu trainieren. "Ich bin unheimlich dankbar für dieses Privileg, mich quasi auf einer privaten Strecke, noch dazu zu Hause im Montafon, vorbereiten zu dürfen", zeigt sich der 27-Jährige motiviert. Aktuell führt Hämmerle mit 62 Punkten Vorsprung auf Kanadier Eliot Grondin und nimmt beim Saisonfinale zum dritten Mal die große Kristallkugel ins Visier.