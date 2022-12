Saudischer Sportminister begrüßt Ronaldo in neuem "Zuhause"

Saudi-Arabiens Sportminister heißt Cristiano Ronaldo nach dessen Wechsel zum Fußballclub Al-Nassr im Golfstaat willkommen.

"Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie wundervolle Erfahrungen im Königreich", schrieb Abdulasis bin Turki al-Faisal auf Twitter. "Willkommen in Ihrem neuen Zuhause".

Der Club in der Hauptstadt Riad hatte am Freitagabend mitgeteilt, den 37-jährigen Portugiesen in Saudi-Arabien unter Vertrag genommen zu haben. Der saudische Verein lässt sich den Superstar Medienberichten zufolge umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit kosten.