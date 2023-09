Saudi-Arabien will ÖFB-Star in die Wüste locken

Es gibt aktuell Spekulationen über einen möglichen Wechsel des ehemaligen Bayern-Stars David Alaba, der seit 2021 bei Real Madrid spielt.

Nach Berichten in spanischen Medien ist vor kurzem ein erstes Angebot aus Saudi-Arabien für den Verteidiger eingegangen. Sowohl der Verein als auch Alaba haben dieses erste Angebot jedoch abgelehnt. Die Mannschaft welche das Angebot abgegeben hat könnte womöglich Al-Ittihad sein, für welchen diesen Sommer schon Superstars wie Karim Benzema, N'Golo Kante und Fabinho unterschrieben haben. Es ist jedoch noch unklar, ob Alaba tatsächlich einen Wechsel in Betracht zieht. Das Angebot, das der Rekordsieger der Champions League vorgelegt bekommen hat, beinhaltete eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro für den österreichischen Nationalspieler. Darüber hinaus wurden Alaba selbst glatte 25 Millionen Euro pro Saison angeboten.

Angebot wird erwartet

Der spanische Rekordmeister sowie der österreischische Nationalspieler lehnten das Angebot jedoch ab. Es wird erwartet, dass in den kommenden Tagen ein überarbeitetes Angebot eingeht, da das Transferfenster in Saudi-Arabien am 7. September schließt und daher noch Transfers möglich sind. In dieser Sommersaison haben bereits einige Top-Spieler wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Neymar den finanziellen Verlockungen nachgegeben und sind nun als Ergebnis einer intensiven Transferaktivität auf der Arabischen Halbinsel tätig.