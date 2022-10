Satteins: Termin für Bürgermeisternachwahl fixiert

Nachdem der bisherige Gemeindechef Gert Mayer (57) bereits nach zwei Jahren Amtszeit zurücktrat, wird am 15. Jänner ein*e Nachfolger*in gewählt.

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag die erforderliche Bürgermeisternachwahl in der Gemeinde Satteins auf Sonntag, 15. Jänner 2023 ausgeschrieben. Als Stichtag wird Montag, der 24. Oktober 2022, bestimmt. Der bisherige Bürgermeister Gert Mayer wurde bei der Gemeindewahl 2020 direkt gewählt. Auf Grund seines Rücktritts innerhalb von drei Jahren nach der letzten Gemeindewahl, ist die Landesregierung verpflichtet, Neuwahlen des Bürgermeisters für die restliche Funktionsdauer der Gemeindevertretung auszuschreiben.

all

all

self

self

Mayer gab Rücktritt bekannt

Neuer Vizebürgermeister gewählt

Nur eine Woche zuvor war die langjährige Vizebürgermeisterin Doris Amann zurückgetreten. Am 6. Oktober wählte die Gemeindevertretung Andreas Dobler (Parteifreie und Freiheitliche Wählerliste Satteins) zum Vizebürgermeister. Dobler ist seit zwölf Jahren Mitglied des Satteinser Gemeindevorstandes und war davor bereits mehrere Jahre Mitglied in diversen Ausschüssen. Seine fast 20-jährige Erfahrung wolle er nun als Vizebürgermeister einbringen. Er übernimmt seit 8. Oktober bis zur Wahl des neuen Bürgermeisters die Amtsgeschäfte in Satteins.