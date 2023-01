Satteins: Pkw überschlug sich und blieb auf Dach liegen

Pkw kam in Satteins von der Straße ab, kollidierte mit Brücke und überschlug sich.

Ein 30-jähriger Pkw-Lenker aus Nenzing kam am Sonntagabend in Satteins von der Gewerbestraße ab. Der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, fuhr am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr in Satteins auf der Gewerbestraße Richtung Frastanz. Beim Rechtsabbiegen auf die Sägebackbrücke rutschte der Pkw über den linken Fahrbahnrand, prallte gegen den Bordstein und weiter gegen das Brückengeländer. Dabei wurde das Fahrzeug "ausgehebelt", überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.