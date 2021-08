Satteins: 18-Jähriger löste große Suchaktion aus

Ein Mann war mit Freunden am Baggersee in Satteins, als er sich von der Gruppe entfernte und nicht mehr zurückkehrte. Die Kollegen verständigten daraufhin die Polizei.

Am Abend des 21. August feierte ein 18-jähriger Mann zusammen mit Kollegen am Baggersee in Satteins. Kurz nach Mitternacht gab er an, austreten zu müssen und entfernte sich von der Gruppe. Als er nach 45 Min nicht zurückgekehrt war, verständigten die Kollegen die Polizei. Daraufhin wurde eine Suchaktion unter Beteiligung von Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei eingeleitet.