SARUV: So emotional war die Rückkehr nach Vorarlberg

Am Dienstagabend kamen die Vorarlberger Einsatzkräfte wieder im Ländle an. Im Feuerwehrhaus in Rankweil wurden sie von ihren Lieben erwartet.

32 Vorarlberger Einsatzkräfte waren die letzte Woche im türkisch-syrischen Grenzgebiet im Einsatz. Dort suchte die Vorarlberger Such- und Rettungs-Einheit (SARUV) nach Überlebenden und befreite sie aus den Trümmern.