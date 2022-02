Sarah Stöckl bleibt Clunia-Senior

Bei den Wahlen der katholischen Feldkircher Mittelschulverbindung Clunia wurde der neue Vorstand gewählt.

In weiterer Folge blickte der neue Vorstand auch auf das bevorstehende Sommersemester und aufgrund der sich abzeichnenden Corona-Lockerungen können auch wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden. Start in das Sommersemester 2022 ist dabei Mitte März mit der „Fuchsenkneipe“ in Feldkirch und der Landesverbandsschulung der Vorarlberger Mittelschülercartellverbands im April. Ein erster Höhepunkt sind am Karsamstag, 16. April 2022, der Philister- und Cumulativconvent sowie der traditionelle Osterkommers. Ein weiterer Höhepunkt ist das Jubiläum „40 Jahre Verbindungszeitschrift – Der Clunier“; Ende Juni. Den Abschluss des Sommersemesters bildet dann die Abschlusskneipe am 1. Juli und die Sommer-Krambambuli-Pool-Kneipe am 8. Juli.