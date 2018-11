Sarah Lombardi ganz intim und fast nackt

Intim wie nie: Sarah kuschelt fast nackt mit Roberto im Bett

So intim hat man Sarah Lombardi (26) und Freund Roberto definitiv noch nie zu Gesicht bekommen! In ihrer Instagram-Story wälzen sich die Sängerin und ihr Schatz in den Laken ihres Bettes. Ganz verkuschelt und vor allem unbekleidet genießen die beiden Turteltauben offensichtlich ihre Zweisamkeit.