Sarah Engels: Mit diesem intimen Bild sorgt sie für Wirbel im Netz

"Unmöglich" ist dieses Bild für die einen, für die anderen einfach nur ein Zeichen der Liebe.

Sarah zeigt ihren nackten Babybauch

Sarah liegt sexy auf dem Boden und hat nur ein Höschen an. Ihr nackter Babybauch ist dabei deutlich sichtbar. Die 28-Jährige schaut ihren Ehemann mit einem verliebten Blick an, der sich mit nacktem Oberkörper über sie beugt. Zu dem Bild schreibt sie auf Instagram dazu: „You are the closest I will ever come to magic”. Für das Bild erhält sie auch "Likes" von Sylvie Meis, Evelyn Burdecki und Jenny Frankhauser. Während die einen vor Freude ausflippen, wird es von anderen kritisiert.