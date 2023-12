Was ist denn hier los? Hat sich der Weihnachtsmann beim Geschenkeaustragen etwa verirrt? Nein, denn dieser Santa hat keine Geschenke für die Kinder dabei, sondern Futter für die Fische.

Es ist ein ungewöhnliches Bild, das sich den Besucherinnen und Besuchern eines Aquariums in Thailand bietet: Mit rotem Samtanzug, Weihnachtsmannmütze und voller Tauchmontur schwimmt ein Mann zwischen Haien, Schwarmfischen und Co. durch das Wasser.

Santa taucht ab: Weihnachten in der Unterwasserwelt

In der Sea Life Bangkok Ocean World in Bangkok ist es mittlerweile eine beliebte Tradition: Als Weihnachtsmann verkleidet taucht ein Pfleger in dem Aquarium und füttert dabei nicht nur die Fische, sondern erfreut auch die Besucherinnen und Besucher mit seinem außergewöhnlichen Auftritt.