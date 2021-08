Sanierungsarbeiten an der St.-Anna-Kapelle

Zum 300-jährigen Jubiläum im Jahr 2022 soll die Kapelle wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Lingenau. Außen und innen völlig eingerüstet präsentiert sich derzeit die St.-Anna-Kapelle an der Dorfeinfahrt nach Lingenau. Die barocke, denkmalgeschützte Kapelle wurde in den Jahren 1722 bis 1728 erbaut und ist in ihrer ursprünglichen Form erhalten.

Sanierung innen und außen

Feuchtigkeit setzte dem Tuffstein, aus dem die Kapelle erbaut ist, in den vergangenen Jahrzehnten stark zu. So wurde der Verputz unter anderem vom Salzschnee angegriffen und muss im Sockelbereich erneuert werden. Auch Schäden an den Wänden im Außenbereich sowie Risse in Wand und Decke im Inneren der Kapelle müssen ausgebessert werden. Der Altar ist stark vom Holzwurm befallen und bedarf einer Sanierung. Im Jahr 2022, genau 300 Jahre nach Beginn der Bauarbeiten, soll die Renovierung abgeschlossen sein und die St.-Anna-Kapelle zum Jubiläum in neuem Glanz erstrahlen.

Im Barockstil gebaut