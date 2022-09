Sanierung mit „Punktlandung“

Die Bildsteiner Volksschule wurde während der Ferien außen und innen modernisiert.

Als Anfang der 1970er-Jahre in Bildstein aus drei kleinen Schulen in verschiedenen Parzellen eine neue Dorfschule samt Kindergarten errichtet wurde, war dies ein Meilenstein für die Hofsteiger Berggemeinde. Damals galt der Bau als richtungsweisendes, zeitloses und sehr „modernes“ Haus mit großer Turnhalle, Aula sowie vier großen Klassenräumen und einem Kindergarten. Fast 50 Jahre hielten die nur minimal gedämmte Fassade und die Fenster Wind und Wetter stand. Nun war eine thermische und optische Generalsanierung unumgänglich. Auch dank der Förderungen von Bund und Land und fleißigen Helfern wurde während der Sommerferien unter der Regie des Planers und Bauleiters Stefan Bischof (Bischof & Zündel, Lingenau) Tag für Tag gearbeitet und auch innerhalb der Wände in eine digitale Zukunft investiert. Zur Freude aller konnten der ambitionierte Zeitplan sowie das Budget von rund 600.000 Euro eingehalten und den Kindern am ersten Schultag eine Schule „fast wie neu“ präsentiert werden. Die allerletzten Arbeiten im Außenbereich, welche erst nach dem Abtragen des Gerüstet umgesetzt werden konnten, werden in Kürze fertig gestellt.