Sänger Ed Sheeran positiv auf Covid-19 getestet

Der britische Sänger Ed Sheeran hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er sei positiv getestet worden, teilte Sheeran am Sonntag bei Instagram mit. Er befinde sich in Selbstisolation. Er werde Interviews und Auftritte von zu Hause aus absolvieren. Auf der offiziellen Webseite des 30-Jährigen waren keine Konzerte vor April aufgelistet. Vor kurzem war er als musikalischer Gast in der Show "Saturday Night Live" von NBC am 6. November angekündigt worden.