Sand-Spektakel der Extraklasse in Wolfurt

Wolfurt Über 6.000 Besucher kamen am Samstag in die Beacharena an der Arch um den Einzug von fünf österreichischen, einem tschechischen, einem slowenischen und einem tschechisch/südafrikanischen Team in die Semifinalspiele zu bestaunen.

Der Volleyballclub Wolfurt lud im Rahmen der Austrian ­Beach ­Volleyball Tour Pro zur 29. Raiffeisen Wolfurttrophy. Die Lokalmatadoren Jakob Reiter und Simon Baldauf verabschieden sich mit einem starken Platz 5 aus dem Turnier, während die Wolfurterin Anna Oberhauser mit Partnerin Eva Pfeffer Rang 9 erreicht.

Finalspiele Heute werden in Wolfurt in den Halb- und Finalspielen noch die Sieger der diesjährigen Wolfurttrophy ermittelt. Aus heimischer Sicht aber leider ohne Vorarlberger Beteiligung. Dafür aber sicher wieder mit einer von ­Zuschauern vollgepackten ­Beacharena, in der zu den Hits von Sido und DJ Ötzi mitgegrölt wird. Ganz so, wie es sein soll bei einem Sand-Spektakel der Extraklasse.

ZEITPLAN SONNTAG:

09:00 Semifinale 1 Damen: Rehackova/Bonnerova vs. Kotnik/Lovsin

10:00 Semifinale 2 Damen: Freiberger/Teufl vs. Almer/Fankhauser

11:00 Semifinale 1 Herren: Schnetzer/Müllner vs. Trummer/Friedl

12:00 Semifinale 2 Herren: Williams/Kufa vs. Kindl/Murauer

13:00 kleines Finale Damen

14:00 kleines Finale Herren

15:00 Finale Damen